Le comité local de la Croix-Rouge de Sèmè-Podji a accueilli le diecteur Afrique de la Fédération internationale de la Croix Rouge (Ficr) ce vendredi 17 mars 2023. Une descente qui a permis aux locaux de revenir sur les maux qui entravent l’évolution du mouvement du volontariat dans ladite commune. Le siège du comité local de la Croix-Rouge de Sèmè-Podji a servi de cadre à la réception de la délégation de la Croix et du Croissant Rouge ce vendredi 17 mars 2023.

C’est une rencontre qui avait pour objectif de visiter les unités de ladite structure afin de savoir l’évolution du service de secourisme au Bénin. Une délégation avec à sa tête le président national de la Croix rouge du Bénin, son secrétaire, le directeur Afrique de la fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Clustter Abudja de la Croix-Rouge. L’accueil dans la ferveur culturelle des volontaires locaux en signe d’hospitalité est remarquable et souligné par les hôtes.

A sa prise de parole, Chègoun Aboto, a d’abord saluer ses invités pour le choix porté sur son comité avant d’énumérer les maux qui entravent l’évolution du mouvement de volontariat de la structure dont il a la charge. Le plus connu est celui concernant le local qui abrite ladite institution. Pour l’histoire, ce lieu est la propriété publique et avait abrité la maternité de Sèmè-Podji. Quant à la gestion des ressources humaines, « …la tâche n’est pas aisée » a-t-il dit.

Il a conclu en se fondant en doléances afin que la faitière fasse chemin avec lui pour alléger les peines, car selon celui-ci, ce pan des problèmes crée le désintéressement au sein des volontaires et du coup, les irrégularités sont constatées.

En réponse au cri de cœur de celui-ci, M. Moham, directeur Afrique de la fédération internationale de la Croix-Rouge a émis des suggestions, lesquelles consistent à réorienter les volontaires. Entre autres suggestions, il a le renforcement des capacités, la mobilisation des ressources au profit des volontaires, la digitalisation, la proactivité afin de répondre aux secours et pour finir, il demande que des creusets d’opportunités soient crées afin de faire intéresser la structure aux volontaires.

Pour le président de la Croix-Rouge béninoise, Mathias Agoligan Avoha, « nous sommes conscients de l’effort que fournit le comité local de Sèmè-Podji et je vous apprends que les démarches sont en train d’être menées pour vous satisfaire », a-t-il commencé. Il a continué en rappelant qu’aucune œuvre humaine n’est sans souffrance et en a profité pour demander à son auditoire de toujours garder cette harmonie en mettant en application des conseils du directeur Ficr.