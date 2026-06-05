Bénin : Wadagni apporte son soutien à la réunification de l’Église du Christianisme Céleste

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a reçu en audience, jeudi 4 juin 2026 au Palais de la Marina à Cotonou, deux délégations religieuses de premier plan : le Conseil supérieur de mise en œuvre des résolutions du Conseil Supérieur de Transition (CST) de l’Église du Christianisme Céleste (ECC), et une représentation de l’Église Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB).

Wadagni prend le relais d’un processus engagé sous Talon

La délégation de l’ECC, conduite par l’Assistant Most Supérieur Justin Ackah, est venue présenter au chef de l’État les avancées enregistrées depuis l’installation officielle du Conseil supérieur, intervenue le même jour sous la facilitation de l’ancien président Patrice Talon. C’est ce dernier qui, il y a un an, avait pris l’initiative de rassembler les différentes branches de l’Église autour d’un même processus de réconciliation, en mettant en place le CST — un organe de quinze membres chargé de rapprocher les courants internes divisés depuis la mort du fondateur, le prophète Oshoffa. Le 30 avril 2026, Patrice Talon avait reçu le rapport final de ce comité et annoncé la transmission du dossier au président élu Wadagni pour la phase d’exécution.

À la fin de l’audience du 4 juin, le porte-parole de la délégation a déclaré que Romuald Wadagni avait renouvelé son soutien ainsi que ses encouragements pour la poursuite et la réussite de la nouvelle étape du processus d’unification de l’ECC au niveau mondial. Les membres de la délégation se sont dits rassurés par l’engagement exprimé par le chef de l’État.

L’Église Méthodiste aussi reçue après son synode extraordinaire

Quelques instants après, Wadagni a reçu la délégation de l’EPMB, conduite par son président, Son Éminence Amos Kponjesu Hounsa. Les discussions ont porté sur les résolutions du synode extraordinaire récemment organisé à Cotonou, au cours duquel ont été adoptés les textes fondamentaux qui régiront désormais la vie de l’Église. À la sortie de l’audience, Hounsa a confié aux médias que le chef de l’État avait formulé des recommandations en faveur du renforcement de l’unité au sein de l’Église et réaffirmé son engagement à soutenir son développement.

Prochaines étapes pour l’ECC

Pour l’Église du Christianisme Céleste, la phase qui s’ouvre est celle de la mise en œuvre concrète des réformes arrêtées par le CST : unification de la gouvernance autour d’un Conseil d’Administration unique, révision de la Constitution de l’Église et instauration de nouveaux protocoles de gestion patrimoniale. Le calendrier d’exécution de ces chantiers relève désormais du Conseil supérieur de mise en œuvre, placé sous le regard du nouveau chef de l’État.