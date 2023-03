Le pape François, actuel leader de l'Église catholique romaine, a été hospitalisé à Rome pour subir un examen médical. L'hospitalisation, qui a eu lieu au Gemelli, n'a pas été précisée dans sa durée. C'est la deuxième fois en moins d'un an que le pape est hospitalisé. En juillet 2021, il avait subi une opération des intestins dans le même hôpital. Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré que l'hospitalisation était prévue et que le pape avait ralenti ses activités en raison des contrôles médicaux nécessaires.

Depuis mai 2022, le pape se déplace en chaise roulante en raison de douleurs chroniques au genou, ce qui l'a empêché d'effectuer certaines de ses activités. L'année dernière, le pape François a subi une intervention chirurgicale pour un gros côlon enflammé. En janvier 2022, il avait également annulé une rencontre avec ses fidèles en raison d'un mal de genou.

Le pape François est connu pour son ouverture d'esprit et ses positions progressistes. Depuis son élection en 2013, il a cherché à moderniser l'Église catholique romaine et à la rapprocher des fidèles. Il a également été un fervent défenseur des droits des pauvres et des exclus, ainsi que de l'environnement.