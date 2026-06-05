Le Maroc enregistre la plus forte croissance de fortunes en Afrique en 2025, selon Capgemini

Depuis plus d’une décennie, le Maroc consolide une trajectoire de stabilité macroéconomique rare sur le continent : réformes structurelles continues, diversification industrielle et positionnement comme hub financier régional ont progressivement renforcé son attractivité auprès des investisseurs. Cette constance lui vaut aujourd’hui une reconnaissance croissante dans les classements internationaux de création de richesse.

Le cabinet de conseil Capgemini a publié le 4 juin 2026 la trentième édition de son World Wealth Report, qui mesure l’évolution de la population des particuliers fortunés — définis comme détenant plus d’un million de dollars d’actifs investissables — dans 27 marchés à travers le monde. Le Maroc y apparaît comme le pays africain ayant enregistré la progression la plus rapide en 2025, avec une hausse de 16,8 % de sa population de millionnaires.

L’Afrique surperforme le Moyen-Orient

Le continent africain a globalement affiché une croissance de 4,1 % de sa population fortunée l’année dernière, dépassant une région du Golfe en repli : le Moyen-Orient a vu son nombre de millionnaires se contracter de 1,4 %, pénalisé par la baisse des cours du pétrole et les tensions géopolitiques persistantes. À l’échelle mondiale, la richesse totale détenue par les particuliers fortunés a atteint 98 300 milliards de dollars en 2025, soit la plus forte augmentation annuelle depuis 2018.

Capgemini attribue la dynamique africaine à la hausse des prix des métaux précieux, dont le Maroc — premier producteur africain d’argent et acteur du phosphate — a bénéficié directement. Le rapport pointe également l’expansion du secteur des services financiers marocains et la progression des valeurs immobilières, notamment à Casablanca et Marrakech, comme facteurs de cette croissance.

Marrakech, deuxième ville africaine à la plus forte progression décennale

Ces chiffres s’ajoutent à ceux de l’Africa Wealth Report 2025, publié en août dernier par Henley & Partners, qui classait déjà le Maroc troisième pays africain par le nombre de millionnaires résidents, avec 7 500 individus. Marrakech y figurait comme deuxième ville du continent ayant connu la plus forte croissance de résidents fortunés sur dix ans, avec une progression de 67 %. La prochaine édition de l’Africa Wealth Report est attendue au second semestre 2026 et devrait préciser si la trajectoire marocaine se confirme à l’échelle décennale.