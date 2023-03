Une présentatrice d’émission russe s’est fait remarquer sur la toile, suite à ses propos sur les Français. En effet, selon les informations relayées par la presse russe, la présentatrice, Olga Skabeyeva, s’est prise aux « français russophobes ». D’après elle, ceux-ci n’utilisent plus « de shampoing, ni de dentifrice ». « Une odeur spécifique peut actuellement être détectée dans les rues des villes françaises, où les éboueurs sont en grève, ainsi que dans les institutions publiques où se rassemblent les Français russophobes, sales et mal lavés » a-t-elle déclaré, ajoutant que « des millions de Français ne se lavent plus ».

Elle avait tenu des propos qui ont choqué plus d’un

Olga Skabeyeva avait illustré ses dires en s’appuyant sur une étude de l’Institut d’études opinion et marketing en France (IFOP). Notons que ce n’est pas la première fois que la célèbre présentatrice russe tient des propos qui font le tour de la toile. Le 19 septembre 2022, lors des funérailles de la reine Elisabeth II, elle avait tenu des propos, à la télévision, qui avaient choqué plus d’un. En effet, au cours d'une conversation avec le député de la Douma, Andrey Gurulyov, sur la question du conflit en Ukraine, l'animatrice avait déclaré que la Russie aurait dû profiter des obsèques de la reine d'Angleterre afin de lancer une attaque nucléaire sur l'abbaye de Westminster.

Le député avait abordé le sujet de l’utilisation de l’arme nucléaire en déclarant que la Russie n'a pas de raison de mener une attaque nucléaire en Ukraine. « Si le territoire russe est vraiment menacé, nous sommes dans le droit d'utiliser des armes nucléaires. Qu'est-ce qui lui (Joe Biden) fait penser que nous lancerions une attaque nucléaire sur l'Ukraine ? Nous aurions toujours à vivre là-bas, en Ukraine, et nous avons des tas d'autres cibles. Ramstein est une très grande (...). Mais pourquoi bombarderions-nous l'Ukraine ou l'Allemagne ? Il y a la Grande-Bretagne, la racine du mal » avait déclaré le parlementaire. À ces propos, la présentatrice russe a ajouté : « Nous aurions dû le faire aujourd'hui (ce lundi, jour des obsèques d'Elizabeth II) ».