Les tirs de missiles effectués par la Corée du Nord ont fait réagir les États-Unis. Lors de son point de presse quotidien, hier lundi 13 mars 2022, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a indiqué que Washington n’a pas d’autres choix que de réagir à ces derniers, en renforçant ses capacités de défense conjointes avec Séoul. Selon l’officiel américain, « malheureusement, la RPDC nous place dans une position dans laquelle nous devons renforcer de manière tangible notre engagement pour la sécurité », tout en ajoutant que Pyongyang a notamment rendu menaçant l’environnement sécuritaire pour les troupes américaines déployées dans la région Indo-pacifique.

Pyongyang avait tiré deux missiles de croisière

« Ils ont rendu l'environnement sécuritaire en Asie du Nord-Est et dans une plus grande région, l'Indo-Pacifique, encore plus dangereux, encore plus menaçant pour nos troupes déployées, aux Américains dans la région et, bien sûr à nos alliés clés en république de Corée » a-t-il déclaré. Notons que les propos de Ned Price interviennent après que Pyongyang a tiré deux missiles de croisière. Selon les informations de l’agence de presse nord-coréenne KCNA, le lancement des missiles a eu lieu, hier dimanche 12 mars 2023, au large de la ville de Sinpo.

Il a également précisé que la manœuvre militaire s’était déroulée avec succès, tout en soulignant que les missiles ont atteint leurs cibles. Ces lancements de missiles avaient eu lieu avant le début des exercices conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis, dont le Freedom Shield. Concernant ces tirs de missiles, Ned Price a déclaré : « Nous sommes au courant des tests de missiles de croisière lancés depuis un sous-marin de la RPDC (République populaire démocratique de Corée). Comme nous l'avons dit dans le contexte d'actions similaires, ceux-ci ne servent qu'à accroître les tensions dans la région ».