Depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine, le pays dirigé par Volodymyr Zelensky a su compter sur le soutien des occidentaux qui ont à plusieurs reprises appelé au retrait des forces russes et condamné l'action lancée par le président Vladimir Poutine. Ces derniers jours, la plupart des pays occidentaux ont promis de livrer des armes à Kiev pour faire face à la guerre. Ce vendredi, la Russie a tenu à mettre en garde les USA concernant de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine de Zelenksy.

Quelques heures avant une rencontre entre le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Sholz aux Etats-Unis plus précisément à Washington, le Kremlin a tenu à mettre en garde les occidentaux par rapport aux livraisons d'armes à l'Ukraine. C'est le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov qui a fait cette mise en garde. A l'en croire, de nouvelles livraisons d'armes occidentales vont "prolonger" le conflit en Ukraine et que cela entrainera de "tristes conséquences" pour le pays dirigé par Zelensky.

"Nous notons que les Etats-Unis poursuivent leur politique visant à augmenter les livraisons d'armes à l'Ukraine et à persuader leurs protégés de faire de même", a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov qui estime que de telles livraisons "vont prolonger ce conflit, avec de tristes conséquences pour le peuple ukrainien", a-t-il ajouté. Ce n'est pas la première fois que Moscou fait une telle mise en garde. En Juillet de l'année dernière déjà, Moscou estimaient que les armes américaines en Ukraine prolongent le conflit.