Le patron de l’organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, n’a pas apprécié les propos du milliardaire américain et patron de Twitter, Elon Musk. Sur le réseau de l’oiseau bleu, ce dernier avait écrit que : « Les pays ne doivent pas céder de leur autorité à l’OMS ». Ces propos font en effet référence aux discussions à l’OMS, ayant pour but de parvenir à un accord pour améliorer la prévention et la lutte contre les pandémies. Suite à ces mots, le directeur général de l’organisation onusienne n’a pas tardé à répondre au dirigeant du réseau social. « Les pays ne cèdent pas de leur souveraineté à l’OMS » a-t-il déclaré sur la plateforme.

« Il nous aidera à mieux protéger les gens »

Tedros Adhanom Ghebreyesus a continué en faisant savoir que : « L’accord sur les pandémies ne va pas changer cela. L’accord va aider les pays à mieux se prémunir contre les pandémies. Il nous aidera à mieux protéger les gens, qu’ils vivent dans des pays riches ou pauvres ». Le chef de l’OMS est par ailleurs revenu sur la question lors d’une conférence de presse hebdomadaire. L’occasion a été pour le fonctionnaire onusien de relever les « informations erronées » concernant les informations qui circulent sur la toile.

D’après lui, « l’affirmation selon laquelle l’accord cédera du pouvoir à l’OMS est tout simplement fausse. C’est une fake news ». Elon Musk a ajouté que « ce sont les pays qui décideront de ce que dit l’accord, et eux seuls », et qui « mettront en œuvre l’accord conformément à leurs propres lois ». Pour rappel, les 194 États membres de l’OMS avaient convenu d’élaborer en février dernier « le premier projet d'un accord juridiquement contraignant conçu pour protéger le monde contre de futures pandémies ». Selon l’OMS, les discussions sur un projet d'accord international pour mieux lutter contre la prochaine pandémie débuteront à la fin du mois de février 2023.