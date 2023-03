Le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji n'est pas resté indifférent à la déclaration du rappeur Vano Baby au cours de la semaine sur sa page Facebook demandant au président Patrice Talon d’être clément envers les jeunes interpellés dans la lutte contre la cybercriminalité. Ce vendredi 03 mars 2023, lors de sa rencontre avec les professionnels des médias, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur l'appel lancé par cet artiste au Chef de l’Etat. Selon Wilfried Houngbédji, cet appel de Vano Baby n'engage que l'artiste et "la traque lancée contre les cybercriminels ne sera pas une lutte éphémère ". Pour lui, « le Gouvernement fait son travail, celui d’assurer la sécurité de tous les Béninois ».

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a laissé entendre que sur la cybercriminalité, il croit que c’est un chantier qui va être désormais permanent. Car selon lui, tant que les réseaux existent, il y aura toujours des gens pour se comporter autrement que ce que les textes l’autorisent. « Puisqu’il y aura toujours des gens pour se mettre en délicatesse avec les lois, de la même façon sur les réseaux sociaux, on entend bien qu’il n’y aura pas de répit. Et parce qu’il n’y aura pas de répit, il s’entend aussi que la police ne puisse pas dormir sur ses lauriers » a lâché Wilfried Houngbédji.

Le porte- parole du gouvernement a précisé également que chaque fois qu’il y aura nécessité de faire des opérations sur la base des informations reçues ou des indices probants, la police fera son travail. Mais il a déclaré que « l’action de la police pour déloger les réseaux n’est dirigée contre personne ». Au sujet de l'appel lancé par Vano Baby, Wilfried Houngbédji lui répond en ses termes : « Le gouvernement n’a rien à lui dire. Il a lancé l’appel en tant qu’artiste, peut-être pour ses amis ou la jeunesse, c’est son appel à lui. Le gouvernement fait son travail, celui d’assurer la sécurité de tous les Béninois ».

Il faut rappeler que dans son appel vidéo que l'artiste Vano Baby a lancé à l'endroit du président Patrice Talon, il a demandé au Chef de l'Etat et son gouvernement de revoir la méthode de lutte contre la cybercriminalité et d'alléger les peines infligées aux cybercriminels par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Il a invité aussi le président de la République du Bénin à initier des projets pouvant permettre la réinsertion des jeunes épinglés qui «croupissent sous le poids du chômage et d’un avenir sombre ».