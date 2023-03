La chasse aux cybercriminels se poursuit au Bénin. Invité sur l'émission '' Version Originale" de la Tvc/radio Carrefour le dimanche 12 mars 2023, le professeur des mathématiques Antoine Adoukonou, membre du parti Bloc Républicain a abordé les causes de la cybercriminalité. Il a également invité les députés et les Organisations de la Société Civile à emboîter les pas au gouvernement. Le gouvernement du Bénin a entamé depuis un moment la lutte contre la cybercriminalité. Un effectif ahurissant de cybercriminels s'est retrouvé derrière les barreaux depuis le début de cette riposte.

Une chasse qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et fait réagir de nombreux artistes béninois. Les uns encouragent le gouvernement à continuer la lutte, les autres demandent plutôt une clémence du gouvernement à l'égard des cybercriminels. Selon Antoine Adoukonou, le chômage et le désir de la vie facile figurent parmi les raisons qui amènent certains jeunes à opter pour la cybercriminalité. Les jeunes déscolarisés qui s'adonnent à cette activité illégale s'en sortent très bien financièrement. C'est ce qui ressort des échanges entre cet éducateur et ses apprenants.

Cependant, pour Antoine Adoukonou, la cybercriminalité ne doit pas être tolérée. D’ailleurs, il trouve qu'il ne serait pas trop difficile d'identifier les cybercriminels dans la population. ‹‹ Leurs conditions de vie, leur façon de s'habiller déterminent ce qu'ils sont ››, a affirmé le professeur des mathématiques. ‹‹ Ces cybercriminels ont le soutien de leurs parents et même de certains artistes. Des parents arrivent même à dire que leurs enfants ne volent pas l'argent de l'État béninois mais plutôt des Européens ››, a déploré l'enseignant. ‹‹ Nous devons travailler pour faire développer le Bénin ››, a-t-il conclu.