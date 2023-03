Le président sénégalais Macky Sall a récemment abordé la question d'un éventuel troisième mandat lors d'une interview avec le média français L'Express. Alors que la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest ont limité le nombre de mandats présidentiels, certaines révisions constitutionnelles ont permis à des dirigeants de briguer plus de deux mandats. Dans un contexte où l'opposant principal Ousmane Sonko fait face à des difficultés judiciaires, l'annonce de Macky Sall suscite de nombreuses réactions.

Le président sénégalais n'a ni confirmé ni infirmé son intention de se présenter pour un troisième mandat, mais a laissé entendre qu'il en avait le droit. Selon lui, le débat juridique a été tranché, puisque son premier mandat était intangible et hors de portée de la réforme. Néanmoins, il reconnaît que la question de sa candidature pour un troisième mandat reste un débat politique.

Alors que le débat est toujours en cours à quelques mois des élections présidentielles, des manifestations ont lieu pour s'opposer à un éventuel troisième mandat de Macky Sall. Dans ce contexte tendu, Ousmane Sonko, le principal opposant et challenger de Macky Sall, est confronté à de sérieux problèmes judiciaires. Accusé de diffamation, d'injure publique, de faux et usage de faux par le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, Sonko est également poursuivi pour viol et menace de mort par la masseuse professionnelle Adji Sarr.

Ces affaires judiciaires pourraient disqualifier Sonko pour les prochaines élections présidentielles, ouvrant la voie à un possible troisième mandat pour Macky Sall. Le juge en charge du dossier a renvoyé l'affaire jusqu'au 30 mars pour la reprise. Les tensions montent au Sénégal alors que les partisans d'Ousmane Sonko affrontent les forces de l'ordre, et la situation pourrait dégénérer si le président en exercice décide finalement de se présenter pour un troisième mandat.

La perspective d'un troisième mandat pour Macky Sall soulève de nombreuses questions et alimente les tensions au Sénégal. Alors que le principal opposant, Ousmane Sonko, est empêtré dans des affaires judiciaires, la situation politique du pays reste incertaine et pourrait conduire à une crise majeure si le président sortant décide de briguer un nouveau mandat.