Le président français Emmanuel Macron a prévu de discuter de la situation en Ukraine et de mettre en garde la Chine contre le soutien militaire à la Russie lors de sa visite en Chine la semaine prochaine, rapporte l'Agence France-Presse (AFP). Selon l'Élysée, la Chine est le seul pays au monde capable d'avoir un impact significatif sur le conflit ukrainien, et Paris espère convaincre le président chinois Xi Jinping de pousser la Russie vers une issue négociée. Toutefois, l'AFP souligne que les ambitions françaises ont été revues à la baisse suite à la visite de Xi Jinping en Russie et à la signature de déclarations conjointes avec le président russe Vladimir Poutine, annonçant le renforcement de la coopération entre les deux pays.

La visite de Macron en Chine, prévue du 5 au 7 avril, vise également à rétablir les relations après une longue période d'absence de contacts personnels en raison de la pandémie. La dernière rencontre entre Macron et Xi Jinping remonte au sommet du G20 en Indonésie, et la dernière visite du président français à Pékin date de janvier 2018.

Pour rappel, un rapport de POLITICO révèle également que la Chine aurait envoyé des armes et d'autres équipements militaires à la Russie entre juin et décembre 2022. Selon des données commerciales et douanières, des entreprises chinoises, dont une liée au gouvernement chinois, auraient fourni des fusils d'assaut et d'autres équipements à double usage, tels que des pièces de drones et des gilets pare-balles, à des entités russes. La China North Industries Group Corporation Limited, l'un des plus grands entrepreneurs de défense appartenant à l'État chinois, aurait envoyé 1 000 fusils d'assaut CQ-A à une société russe appelée Tekhkrim, qui entretient également des relations d'affaires avec l'État et l'armée russes.