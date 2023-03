Le mandat d’arrêt délivré par la Cour Pénale Internationale (CPI) contre le président russe Vladimir Poutine, continue de faire la une de la presse mondiale. Le chef de l’État américain Joe Biden s’est exprimé sur la question tout en estimant que la décision de l’institution internationale constitue un « point très fort ». Devant plusieurs médias américains, hier vendredi 17 mars 2023, il a déclaré que : « Mais la question est - ce n'est pas reconnu internationalement par nous non plus. Mais je pense que cela fait un point très fort ».

Le mandat contre son homologue russe est « justifié »

Au cours de son intervention, le locataire de la Maison Blanche a également estimé que le mandat contre son homologue russe est « justifié ». Notons que la Russie avait condamné le mandat de la CPI contre Vladimir Poutine et la commissaire présidentielle aux droits de l’enfant Maria Lvova-Belova. Hier vendredi, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, avait déclaré lors d’une conférence : « Nous estimons scandaleux et inacceptable que la CPI soulève la question. Tout comme toute une série de pays, la Russie ne reconnaît pas la juridiction de ce tribunal. Par conséquent, toute décision du genre est dérisoire pour la Russie du point de vue du droit ».

Pour rappel, il y a plus d’un mois, Joe Biden a prolongé les sanctions américaines imposées à cause de la guerre en Ukraine. D’après un document diffusé par la Maison Blanche, il s'agit de mesures de restriction contre la Russie mises en place par l'administration Biden le 21 février 2022. À celles-ci s’ajoutent les sanctions de Donald Trump le 20 septembre 2018 et de l'administration du 44e président américain Barack Obama les 6 mars, 16 mars, 20 mars et 19 décembre 2014 relatives à la Crimée. M. Biden a conclu que toutes ces sanctions « doivent rester en vigueur au-delà du 6 mars 2023 ». Une note explication de Joe Biden avait fait savoir que : « Les actions et la politique mentionnées dans ces décrets continuent de constituer une menace inhabituelle et exceptionnelle pour les intérêts de la sécurité nationale et de la politique étrangère des États-Unis ».