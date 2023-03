La semaine écoulée, votre site d'informations La Nouvelle Tribune ainsi que plusieurs médias avaient annoncé que la Cour Pénale Internationale avait lancé un mandat d'arrêt contre le numéro un russe Vladimir Poutine, engagé dans la guerre en Ukraine depuis plus d'un an maintenant. L'information avait fait réagir la Fédération de Russie ainsi que plusieurs personnalités publique dont le président américain, le démocrate Joe Biden. Ce lundi matin, à quelques heures de la visite du président chinois Xi Jinping en Russie, son pays a également réagi sur le sujet.

La Chine réagit sur le mandat d'arrêt pour crime de guerre émis contre le numéro un russe Vladimir Poutine. En effet, par la voix d'un porte-parole de la diplomatie chinoise, Pékin a estimé que "la CPI doit adopter une position objective et impartiale, respecter l'immunité de juridiction des chefs d'État". "La CPI doit adopter une position objective et impartiale, respecter l'immunité de juridiction des chefs d'État (...) et éviter la politisation et la politique du deux poids deux mesures", a indiqué devant la presse Wang Wenbin, un officiel chinois ce lundi matin.

Pour rappel, quelques heures après l'annonce de la nouvelle la semaine dernière, la Russie avait rejeté le mandat d’arrêt contre Poutine et fait un rappel. "Nous estimons scandaleux et inacceptable que la CPI soulève la question. Tout comme toute une série de pays, la Russie ne reconnaît pas la juridiction de ce tribunal. Par conséquent, toute décision du genre est dérisoire pour la Russie du point de vue du droit", avait affirmé Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin lors d'une conférence de presse.