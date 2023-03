Les dernières échauffourées au sein du parti n’ont toujours pas ramené la quiétude et la stabilité au sein de la maison MPL. Désormais, deux leaders semblent s’afficher à la tête du parti. D’un coté, le président Expérience Tébé qui clame son hégémonie sur le parti et de l’autre, le président d’honneur Korogone Sabi Sira qui fait visiblement cavalier à part. Qui dirige le MPL ? On devrait répondre sans barguigner Expérience Tébé. Lors d’une dernière sortie médiatique sur la télévision numérique Bi News, il avait, texte à l’appui, répondu aux inquiétudes en affirmant que tout se passe bien et que la bagarre dont les images ont circulé sur les réseaux sociaux est l’œuvre de quelques fauteurs de trouble qui sont déjà poursuivis et devront répondre de leurs actes.

