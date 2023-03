En septembre prochain, le Bénin accueillera les 50èmes Mondiaux de pétanque. C’est dans ce cadre que le président de la Confédération africaine des sports boules ( Casb) ,Idrissou Ibrahima a eu le samedi 18 mars 2023, une séance de travail avec les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de pétanque (FBP). A l’issue de cette séance de travail, le président de la Casb a rassuré le peuple béninois que la 50ème édition de la Coupe du monde de pétanque aura bel et bien lieu au Bénin.

Dans sa déclaration, le président Idrissou Ibrahima a prié « les boulistes nationaux, continentaux et internationaux, de ne pas se fier aux langues malveillantes des oiseaux de mauvais augure et d’autres incrédules qui souhaitent ne pas voir, en septembre 2023, se dérouler à Cotonou au Bénin, la 50ème édition des Mondiaux de pétanque ». C’est pour cela que le premier responsable des sports boules sur le continent africain a rassuré que le président Patrice Talon est « une haute autorité bien connue de tous, car rigoureux sur les principes, et ne lésine pas sur les moyens pour atteindre les objectifs qu’il s’est librement fixés ». Il ne doute pas un seul instant, de la crédibilité de sa parole donnée en Conseil des ministres relativement à la construction du boulodrome pour accueillir dans de bonnes conditions, la 50ème édition des championnats du monde de pétanque.

Pour Idrissou Ibrahima, « si nous étions surpris par le temps afin que la construction du boulodrome que nous attendons tous ne finisse, il y a un autre plan. Nous voyageons beaucoup. Nous savons dans quel périmètre les gens érigent à l’étranger pour organiser les championnats de ce genre. A Santa Susanna en Espagne et Phnom Penh au Cambodge, les organisateurs ont érigé des chapiteaux. Nous pouvons donc le faire au Bénin aussi quand on n’aurait pas fini de construire le boulodrome. Avec deux chapiteaux, nous pouvons le faire. Jouer dans un chapiteau et l’autre pour la restauration. Je ne vois pas comment le championnat du monde n’aura pas lieu au Bénin ».

Quant au président de la Fédération béninoise de pétanque, Garba Yaya, il a laissé entendre que « nous avons été présents en Belgique, au Madagascar, en Espagne récemment et aucun pays n’a un boulodrome de norme internationale pour recevoir la Coupe du monde. Tous ces pays font des chapiteaux démontables qu’ils utilisent ». Il est heureux que le président de la Confédération prenne cette option et demande qu’on fasse tout pour qu’avec le ministère des Sports, on s’aligne sur cette dernière décision.