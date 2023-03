Le gouvernement chinois a dit avoir chassé un navire de guerre américain. Celui-ci est entré illégalement en mer de Chine méridionale. Selon les informations rapportées ce jeudi 23 mars 2023 par le média britannique Reuters, l’armée chinoise a refoulé un destroyer américain, qui se trouvait autour des îles Paracels. Le navire américain, un lance-missiles Milius, était surveillé par les éléments de l’armée chinoise. Dans un communiqué, cette dernière a fait savoir que le destroyer est entré en mer de Chine méridionale, sans recevoir l’approbation des autorités.

« Un état d'alerte élevé à tout moment »

Cette intrusion dans les eaux territoriales de la Chine, a ainsi mis en danger la sécurité dans la région, à en croire le document. Face à la presse, Tian Junli, porte-parole du Commandement du théâtre sud de la Chine, a déclaré : « Les forces du théâtre maintiendront un état d'alerte élevé à tout moment et prendront toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder résolument la souveraineté et la sécurité nationales ainsi que la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale ». Notons que ce n’est pas la première fois que Pékin réagit suite à la présence d’un navire américain dans ses eaux.

En 2022, les autorités chinoises avaient violemment réagi suite à l’identification d’un destroyer de la marine américaine à proximité d’une chaîne d’îles de la mer de Chine méridionale. Dans un communiqué, l’armée avait demandé au navire de quitter ses eaux. « Les actions de l'armée américaine ont gravement violé la souveraineté et la sécurité de la Chine, gravement compromis la paix et la stabilité de la mer de Chine méridionale, et gravement violé le droit international et les normes des relations internationales » avait déclaré le colonel Tian Junli.