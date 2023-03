La Confédération africaine de football (Caf) a confirmé sur sa plateforme ce jeudi 30 mars 2023, les dates de la phase finale de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) qui aura lieu en Côte d’Ivoire. La compétition proprement dite aura donc lieu du samedi 13 janvier 2024 pour prendre fin le 11 février 2024. Le match d’ouverture sera joué le 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, à Abidjan et la finale sera disputée le 11 février 2024.

L’instance faîtière du football africain a précisé sur son site que cette compétition va durer quatre semaines et va regrouper les 24 meilleures nations africaines. Le tirage au sort de la 34ème édition de la Can Côte d’Ivoire 2023 est prévu pour le mois de septembre 2023. Mais le Secrétaire général de la Caf, Veron Mosengo-Omba a précisé que la date et le lieu de ce tirage au sort de cette 34ème édition de la Can 2023 seront connus très bientôt. Il faut rappeler que la Côte d’Ivoire avait accueilli sa première phase finale de la Can en 1984 où les Lions Indomptables du Cameroun l’ont remportée.