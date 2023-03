Tous les Russes n'approuvent pas l’ « opération spéciale » menée par le président Vladimir Poutine, depuis plus d’un an en Ukraine. En effet, parmi eux figurent des mères de famille et des épouses qui sont contre l’envoi des hommes sur le front. Elles l’ont demandé au chef du Kremlin, tout en l’appelant à sauver leurs proches qui sont au combat. D’après les informations rapportées par le média américain CNN, plusieurs épouses et mères de nationalité russe ont demandé à Vladimir Poutine d’arrêter d’envoyer les hommes, leurs maris et leurs fils à « l’abattoir », alors qu’ils n’ont reçu aucune formation adéquate pour le combat.

Ils sont disposés à servir la Russie

« Nos [hommes] mobilisés sont envoyés comme des agneaux à l’abattoir pour prendre d’assaut des zones fortifiées - cinq à la fois, contre 100 hommes ennemis lourdement armés », a déclaré l’une d’entre elles, qui a également confié que son époux « se trouve sur la ligne de contact avec l’ennemi ». Aussi, ont-elles indiqué que leurs maris et fils sont disposés à servir la Russie, s’ils ont reçu des formations de spécialisation. « Nous vous demandons de retirer nos hommes de la ligne de contact et de fournir aux artilleurs du matériel et des munitions » ont-elles ajouté.

Notons que CNN a parlé d’une vidéo, partagée par la chaîne indépendante russe Telegram SOTA, dans laquelle il n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les déclarations des femmes. Pour rappel, ces informations interviennent plusieurs jours après que la société paramilitaire russe, Wagner, a revendiqué toute la « partie orientale » de la ville ukrainienne de Bakhmout. Cela avait été confirmé par son chef, Evguéni Prigojine. « Les unités Wagner ont pris toute la partie orientale de Bakhmout, tout ce qui est à l'est de la rivière Bakhmoutka », avait-il indiqué dans un message audio publié par son service de presse.