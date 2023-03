Dans le cadre des préparatifs du match Bénin # Rwanda comptant pour les éliminatoires des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Côte d’Ivoire 2023, le nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr fera face à la presse le vendredi 10 mars 2023, ceci d’une part, pour se présenter au peuple béninois et parler de la mission à lui assigner par la Fédération béninoise de football (Fbf) et d’autre part, dévoiler la liste des joueurs qui vont affronter les Amavubi du Rwanda en aller et retour.

Il faut préciser que la sélection nationale du Bénin croisera le mercredi 22 mars 2023, pour la 3ème journée au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, les crampons avec l’équipe nationale du Rwanda. Cinq jours plus tard soit le lundi 27 mars 2023, les deux sélections nationales vont se retrouver à Huye pour le match. Signalons que le nouvel entraîneur des Guépards du Bénin, qui a signé officiellement le vendredi 24 février 2023 son contrat sera à Cotonou le 9 mars 2023. Le successeur de Michel Dussuyer à la tête de l'encadrement technique sera rejoint quelques jours plus tard par trois personnes avec qui il a l’habitude de travailler.

Parmi ceux-ci figurent un analyste vidéo et un préparateur physique. Il est à noter qu’après deux journées, le Bénin est dernier du groupe L, dominé par le Sénégal, avec 0 point. Les Béninois ont perdu (3-1) lors de la première journée à Dakar face aux Lions de la Téranga du Sénégal. Une semaine après, ils se sont inclinés à Cotonou (0-1) face aux Mambas du Mozambique. Absents à la CAN 2021, les Guépards ont déjà le dos au mur dans ces éliminatoires de la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d’Ivoire en 2024.