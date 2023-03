Le Comité national de recensement cinquième édition a été installé ce mardi 14 mars 2023, au palais des congrès de Cotonou. Cérémonie au cours de laquelle le directeur général de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INStaD) a rappelé la quintessence de la mission. Face à un parterre de personnalités, ce mardi 14 mars 2023, au palais des congrès de Cotonou, la cérémonie officielle d’installation du comité national de recensement a eu lieu.

Mieux connaitre le nombre d’habitants n’est pas une question banale. Cela permet plutôt aux politiques de savoir les infrastructures de développement (routes, écoles, hôpitaux,…) qu’il faut. A cette occasion du lancement de la 5ème édition du recensement général de la population et de l’habitation, les partenaires techniques et financiers, ont apporté leur soutien pour une bonne opération.

« Ne laissez personne pour compte », c’est le slogan de cette édition. Une opération qui se fait à chaque décennie, Laurent Hounsa, le directeur général de l’Instad « L’objectif de ce recensement est de contribuer à la production et à la diffusion des données socio démographiques, fiables et nécessaires à l’élaboration, la mise en œuvre de suivi-évaluation de nos politiques et plans de développement », a-t-il lancé. « Après les quatre autres éditions de recensement, mesdames et messieurs, ce cinquième recensement sera ultramoderne » a-t-il fait savoir en argumentant que tout ce qui sera fait, sera digitalisé. Il finit en remerciant les partenaires techniques et financiers, qui font partie intégrante de cette phase de collecte.