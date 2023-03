Le renforcement de la sécurité routière est un souci pour le gouvernement du Bénin. Ainsi, depuis ce samedi 25 mars 2023, une opération de répression des casques est prévue sur toute l’étendue du territoire national. Face à la résurgence des vols de motos en circulation en République du Bénin, une note interministérielle a fait le parcours des canaux stipulant la reprise de la répression des motos sans numéro sur les axes routiers.

Une opération pour permettre aux usagers non seulement d’être à l’abri des drames routiers et dont les parents des victimes sont injoignables, mais aussi, pour garantir aux propriétaires de motos à deux ou trois roues, une partie de sécurité non négligeable surtout les cas de vol imprévus. Les sanctions qu’encourent les citoyens indélicats qui se retrouveraient dans cette infraction étaient peu connues du grand nombre et il convient d’en expliquer. C’est donc ce qu’a fait Victor Atiogbé dans la matinée sur l’émission de Radio Bénin ce dimanche 26 mars 2023. « Le fait de ne pas immatriculer sa moto est un nid d’insécurité » a-t-il dit.

Selon lui, lorsqu’on exerce une activité avec sa moto, on peut facilement gagner de l’argent et se mettre à jour par rapport aux paiements des taxes et l’achat de casque. Ne pas le faire, revient à commettre une « violation de l’arrêté interministériel ». Selon lui, dans les conditions normales, les conducteurs d’engins à deux ou trois roues devraient avoir leur permis de conduire. Mais rien de tout cela, ne leur est demandé. « Il faut que l’Etat tape du poing sur la table » a-t-il fini en invitant les citoyens à satisfaire à cette doléance.