Du mercredi 15 mars au vendredi 17 mars 2023, s'est tenue la réunion régionale de planification des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'UNFPA. Une rencontre internationale qui a réuni les représentants de plusieurs pays de la sous-région autour des questions de développement. Cette réunion statutaire de planification intervient à la deuxième année de mise en œuvre du plan stratégique de l’UNFPA 2022-2025.

Le premier objectif est de faire le point de la mise en œuvre de la 1ère année et le deuxième est de s’accorder sur les orientations stratégiques devant conduire l’année 2023 dans le but d’accélérer l’atteinte des trois résultats transformateurs dans les différents pays. Au cours de cette rencontre, le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané a mis l’accent sur les progrès réalisés par le Bénin dans la mise en œuvre des engagements pris lors de la conférence internationale sur la population et le développement CIPD+25, tenue à Nairobi en novembre 2019.

Il s’agit de mettre fin aux besoins non satisfaits en matière de planification familiale ; aux décès évitables chez la mère en parvenant à réduire de 335 à 200 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes d’ici 2030 et enfin, mettre fin aux violences basées sur le genre (VBG) et aux pratiques néfastes. Sur ces trois points, le ministre d’État a mis en lumière les actions du gouvernement béninois et les progrès réalisés. Actuellement, les dirigeants béninois œuvrent pour assurer l’accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive, l’accès à l’information sur la santé sexuelle et reproductive ainsi que les conseils et services et pour l'élimination de la mortalité maternelle évitable et la mortalité néonatale. Au nom du gouvernement, le ministre Abdoulaye Bio Tchané a rassuré les participants de l’engagement du Bénin à renforcer les actions en cours en vue de la réalisation des projets à l’horizon 2030. Il n'a pas manqué de remercier l’UNFPA pour son appui permanent notamment aux pays de la sous-région ouest-africaine et spécifiquement le Bénin.