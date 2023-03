L'ancien président russe Dmitri Medvedev a récemment mis en garde les pays occidentaux concernant le risque de guerre nucléaire qui augmente de jour en jour. Dans une vidéo diffusée via la plateforme Telegram, il a averti que la livraison d'armes étrangères à l'Ukraine augmenterait les risques d'une "apocalypse nucléaire". Il appelle les occidentaux à ne pas sous-estimer la détermination de la Russie de Poutine à aller jusqu'au bout de cette guerre si elle est déclenchée.

L'ancien homme fort du Kremlin avertit une nouvelle fois l'Occident contre le risque d'une guerre nucléaire. "La menace d'un conflit nucléaire est-elle passée? Non, elle n'est pas passée. Elle a augmenté. Chaque jour où des armes étrangères sont livrées à l'Ukraine rapproche finalement cette même apocalypse nucléaire...", aurait affirmé l'ex-homme fort de Moscou dont les propos ont été rapportés par le média britannique The Independent. Medvedev, qui est actuellement vice-président du Conseil de sécurité de Russie, a appelé les pays occidentaux à ne pas sous-estimer la détermination de la Russie et de son président Vladimir Poutine à mener le conflit en Ukraine jusqu'à sa conclusion.

Selon lui, les pays occidentaux ont mal évalué la situation jusqu'à présent. "J'ai le sentiment que jusqu'à un certain moment, ils n'ont pas cru et n'ont pas vu l'étendue de la détermination de la Russie, ni celle de son président ou du commandant suprême, à faire ce que nous avons fait. Et ils ont mal calculé", martèle-t-il. Cette mise en garde de Medvedev intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et l'Ukraine depuis que la Russie de Poutine a lancé une offensive en Ukraine.