Depuis qu'ils ont pris le pouvoir par la force au Mali, Burkina et en Guinée, les militaires multiplient les gestes de défiance envers la France, ancienne puissance coloniale. Et la scission semble irrémédiablement consommée. Récupération politique ou volonté réelle de rompre définitivement avec la "Françafrique" et ses pratiques opaques héritées de la colonisation ? De l'eau dans le gaz entre la France et son ancien « pré-carré ». Depuis quelques années, les relations entre la puissance coloniale et les pays francophone d’Afrique sont exécrables. En cause: la jeunesse ne croit plus aux promesses d'une rupture avec les pratiques opaques qui ont caractérisé les liens entre les deux parties dans le passé.

Cet article est réservé aux abonnés, Connectez-vous (en haut à droite) ou cliquez ici