La guerre en Ukraine, qui a commencé il y a un peu plus d'un an, a provoqué une tension entre la Russie et les occidentaux qui n'approuvent pas l'opération militaire. Les combats dans la région du Donbass (Est de l'Ukraine) ont déjà causé la mort de milliers de personnes et ont entraîné un déplacement massif de populations. Malgré les tentatives de résolution pacifique du conflit, les combats se poursuivent sur le terrain. C'est dans ce contexte que le renseignement britannique a annoncé que la Russie compte mobiliser 400.000 nouveaux soldats.

Selon des informations récentes du renseignement britannique, l'armée russe serait entrain de se préparer à recruter 400 000 nouveaux soldats pour pallier aux pertes subies par les forces russes pendant l'offensive. Les troupes russes ont ces dernières semaines, multipliés les attaques dans plusieurs régions d'Ukraine. En septembre dernier, le président russe avait appelé à la mobilisation partielle de russes. Des médias avaient annoncé que certains citoyens russes étaient forcés à rejoindre les rangs de l'armée.

300 000 Russes avaient été mobilisés à l'époque pour les batailles au front. Cette fois-ci, le Kremlin pourrait revoir sa stratégie et présenter cette campagne de recrutement comme reposant sur le volontariat, estime le renseignement britannique. Cependant, selon cette même source, il est peu probable que la campagne attire 400 000 véritables bénévoles. Les pertes subies par les forces russes seraient importantes. Selon une estimation du renseignement américain de la fin janvier, en prenant en compte les soldats tués et ceux qui sont blessés, les pertes russes seraient de l'ordre de 188 000 soldats.