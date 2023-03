Les autorités militaires américaines ne cachent pas leur inquiétude face aux nouveaux sous-marins nucléaires d’attaques russes. Depuis plusieurs mois, les officiels de la Défense américaine attirent l’attention sur les performances de ces navires russes. Selon des confidences qui ont été faites aux responsables du Pentagone lors d’une émission « 60 Minutes », le « Severondvinsk », un sous-marin nucléaire d’attaque [SNA] aurait la capacité d’échapper pendant des semaines à toutes les tentatives de la marine américaine pour le retrouver dans l’Atlantique.

Le média américain CBS News a fini par conclure qu’en « cas de crise, cela pourrait être une catastrophe ». Selon d’autres précisions apportées sur cette situation, la Russie a l’intention de doter ses forces navales de dix sous-marins de classe Yasen-M, en plus du K-560 Severodvinsk. Ce dernier est en train de participer au développement du missile hypersonique Zircon. La multiplication de ce type de navire permet ainsi à la Russie d’être présente sur différents fronts. Cette situation met en difficulté les États-Unis qui voient la menace russe augmenter.

Le risque « augmente absolument. L’an dernier, la Russie a déployé des Yasen dans le Pacifique. […] Maintenant, nous en avons dans l’Atlantique, mais nous en avons aussi dans le Pacifique. Et ce n’est qu’une question de temps – probablement un an ou deux – avant que cela ne devienne une menace persistance, 24 heures sur 24 », a souligné le général Glen VanHerck, le chef du commandement nord des États-Unis, lors d’une audition au cours de la semaine écoulée. Face aux avancées russes, l’Us Navy ne disposerait pas d’autant de moyens pour contrer la menace.