Le président de la République tchétchène Ramzan Kadyrov serait gravement malade et aurait été victime d’un empoisonnement. L’information fait la Une de plusieurs médias occidentaux qui ont évoqué des éléments qui auraient pour but de corroborer la thèse de maladie. À en croire le média britannique Express, un chirurgien néphrologue réputé des Émirats arabes unis serait présent aux côtés de ce proche allié de Vladimir Poutine pour les soins.

«Le jet privé de luxe du dirigeant tchétchène était connu pour avoir effectué plusieurs voyages récemment aux Émirats arabes unis, et il a été moins visible que d'habitude ces dernières semaines », a précisé le média sur la santé du président de la République tchétchène Ramzan Kadyrov. Rappelons que, ce dernier s’est fait remarquer par son soutien à l’homme fort de Moscou depuis le début la guerre en Ukraine.

Élevé au rang de colonel-général...

Suite à l’annonce de la mobilisation partielle faite par Vladimir Poutine, le chef de l’État tchétchène avait dit avoir envoyé à la guerre ses deux enfants adolescents, âgés de 14 et 16 ans, pour combattre aux côtés des troupes russes. « Le temps est venu (pour eux) de s'illustrer dans une vraie bataille, et je ne peux que saluer leur détermination. Bientôt, ils partiront en première ligne et ils se trouveront dans les zones les plus difficiles de la ligne de contact », a écrit le leader Tchétchène sur son compte Telegram faisant référence à ses enfants ados âgés de 14 à 16 ans, selon le média français Le Figaro. Il y a quelques mois, le chef du Kremlin a promu son homologue tchétchène au rang de colonel-général.