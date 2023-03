En pleine guerre en Ukraine, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou est allé sur le front pour une inspection de terrain. C'est l'information annoncée par plusieurs médias internationaux dans la matinée de ce samedi 04 Mars 2023. Les mêmes sources ont également annoncé que le ministre Choïgou a décerné des médailles à des soldats fronts qui combattent contre les forces ukrainiennes dans le cadre de l'offensive russe. Les médias ont annoncé cette nouvelle 24h à peu près après que le patron de Wagner ait affirmé que la ville de Bakhmout où les combats se sont intensifiés ces derniers jours est presque encerclée par les forces russes.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a mené une inspection au front dans la région de Donetsk-Sud, en pleine guerre contre l'Ukraine. Dans un communiqué publié par le ministère russe de la Défense, il a été précisé que Choïgou avait visité un poste de commandement sans donner de précision sur le lieu exact ou la date de la visite. La vidéo publiée par le ministère de la Défense montre le ministre à bord d'un hélicoptère et s'entretenant avec un militaire devant des bâtiments endommagés.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou n'avait porté ni de casque ni de gilet pare-balles et sous la garde d'un soldat. La vidéo montre également le ministre remettre des médailles à des soldats russes. Cette visite intervient alors que des combats acharnés continuent pour le contrôle de Bakhmout, dans la région de Donetsk. La situation dans l'est de l'Ukraine reste tendue, avec des combats et des pertes en vies humaines de part et d'autre. La visite de Choïgou sur le front souligne l'importance que le gouvernement russe accorde à l'offensive russe.

La présence du ministre de la Défense sur le terrain montre que les dirigeants russes prennent l'offensive qu'ils ont lancée l'année dernière au sérieux et qu'ils sont prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour gagner. La remise de médailles aux soldats russes est également un geste symbolique important. La remise de médailles par le ministre de la Défense russe montre que ces soldats sont reconnus et appréciés pour leur service. La visite de Choïgou sur le front en Ukraine est également un message clair aux forces ukrainiennes et à leurs alliés occidentaux.

Pour rappel, dans la journée d'hier, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner s'était exprimé sur les combats autour de la ville de Bakhmout, dans la région de Donetsk. Il avait parlé du constat que les forces russes ont fait dans le rang des soldats ukrainiens et lancé un appel au numéro un ukrainien. «Si avant nous faisions face à une armée ukrainienne professionnelle, qui combattait contre nous, aujourd'hui nous voyons de plus en plus de personnes âgées et d'enfants. Ils se battent, mais leur vie à Bakhmout est courte, un jour ou deux», a lancé Evguéni Prigojine. «Donnez-leur une chance de quitter la ville, elle est pratiquement encerclée», a-t-il ajouté.