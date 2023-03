Les États-Unis ont l'intention de continuer à soutenir l'Ukraine et à renforcer la dissuasion sur le flanc oriental de l'Otan, mais ne cherchent pas à entrer en conflit avec la Russie. C'est ce qu'a déclaré John Kirby, coordinateur des communications stratégiques au Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, lors d'un point de presse régulier ce jeudi. "Nous avons à plusieurs reprises indiqué clairement que nous ne cherchions pas à entrer en conflit avec la Russie. Nous avons l'intention de continuer à soutenir l'Ukraine, de renforcer notre présence et nos capacités de dissuasion sur le flanc oriental de l'Otan", a-t-il déclaré.

M. Kirby a également pointé que, malgré l'incident du drone américain en mer Noire, les aéronefs américains continueront à voler dans l'espace international. Le porte-parole a également commenté la vidéo diffusée précédemment par le Pentagone, qui aurait filmé l'incident du drone américain au-dessus de la mer Noire. D'après cette vidéo, il n'est "pas clair pour les États-Unis que les pilotes avaient l'intention d'abattre le drone". "Au mieux, il s'agissait d'un vol imprudent, au pire, d'un vol imprudent et incompétent", estime-t-il.

Un drone MQ-9 Reaper de l'armée de l'air américaine s'est écrasé dans les eaux internationales de la mer Noire le 14 mars. Le ministère russe de la Défense a déclaré que le drone volait vers la frontière russe avec ses transpondeurs éteints et qu'il était entré dans le "régime temporaire d'utilisation de l'espace aérien". L'appareil a perdu le contrôle "à la suite d'une manœuvre soudaine" et s'est écrasé. Les chasseurs russes qui l'escortaient n'ont pas utilisé les armes embarquées et ne sont pas entrés en contact avec le drone, a ajouté l'agence.