Plus d'un après le démarrage de l'offensive russe, la tension est toujours palpable entre la Russie et l'Occident. Dès les premières heures, les occidentaux ont fustigé l'action militaire de la Russie et apporté leur soutien au pays de Volodymyr Zelensky. De plus des sanctions ont été imposés contre la Russie et ces dirigeants de premier plan. Alors que les jours s'enchainent et que les combats se poursuivent sur le terrain, l'Occident serre un peu plus la vis contre la Russie pour les pousser à reculer. Mais cela produit l'effet contraire. Dans ce contexte, la Russie a affirmé ce mercredi que la "guerre hybride" lancée par l'Occident contre elle durera longtemps.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a récemment déclaré que la «guerre hybride» lancée par l'Occident contre la Russie allait durer longtemps. «Si nous parlons de guerre au sens large, de confrontation avec les pays inamicaux, hostiles, de cette guerre hybride (...), alors cela durera longtemps», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le porte-parole du Kremlin a également exhorté les Russes à être unis derrière le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine.

La nouvelle déclaration du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov laisse croire que la Russie est prête à poursuivre la "guerre hybride" contre les pays occidentaux pendant une période indéterminée. Cette déclaration intervient plus d'un an après que les troupes russes ont été lancées une offensive militaire en Ukraine, ce qui a suscité des indignations et des condamnations en Occident. L'Occident a répondu à travers son soutien à l'Ukraine avec du matériel militaire et des sanctions contre la Russie. Malgré, cela la Russie ne semble pas être prête à reculer et poursuit son offensive dans le pays de Zelensky.