Immortaliser un souvenir à la vue des animaux de la forêt est un exercice passionnant pour nombre de personnes. Un homme en a fait les frais en Tanzanie. Il a été violemment agressé par un éléphant alors qu'il voulait prendre un selfie avec l'animal. L'homme a appris à ses dépens qu'on ne s'amuse pas avec les animaux de la forêt, encore moins un éléphant. Son désir de selfie l'a finalement conduit à l'hôpital dans un état critique. Selon les autorités locales, l'animal était presque en divagation dans la zone où il a attaqué l'homme, car il faisait partie d'un troupeau qui a quitté une zone de conservation dans la région du nord de Manyara et mangeait des productions des agriculteurs dans l'un des villages.

De sources policières, les éléphants ont rallié la région un peu agités parce que les populations se sont approchées d'eux pour faire des photos. Ces bêtes se sont senties menacer, ce qui pourrait justifier le désir de se défendre. Blessé après cette attaque, l'homme a été conduit à l'hôpital où il suit des soins appropriés. C'est un fait que la cohabitation entre l'homme et la faune est difficile. Cela occasionne souvent des conflits, surtout quand les récoltes sont saccagées par ces bêtes en quête de leur pitance journalière.

Pour rappel il est dangereux d'approcher un éléphant, car ce sont des animaux très puissants et imposants. Les éléphants sont connus pour leur taille et leur force, ainsi que pour leur agressivité lorsqu'ils se sentent menacés ou en danger. Ils peuvent causer des dommages graves, voire mortels, avec leur trompe, leurs défenses ou leurs pieds. Il est donc important de ne jamais s'approcher d'un éléphant sauvage, même s'il semble calme et inoffensif. Il est préférable de les observer à distance depuis un endroit sûr, comme une plateforme d'observation ou un véhicule adapté pour le safari.