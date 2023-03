Le patron d'Apple, Tim Cook, s'est exprimé récemment sur la relation que sa société entretient avec la Chine, qualifiant cette relation de «symbiotique». Cook a déclaré que cette relation a été bénéfique pour les deux parties, car Apple et la Chine ont grandi ensemble. Cette déclaration a été faite lors de la visite de Tim Cook en Chine pour assister au China Development Forum, un événement organisé par l'État chinois auquel ont participé de hauts responsables gouvernementaux et des personnalités du secteur entrepreneurial.

Selon Tim Cook, cette relation de collaboration entre Apple et la Chine est une sorte de partenariat, qui a permis à Apple de croître et de prospérer dans le marché chinois, tandis que la Chine a bénéficié de l'innovation et de la technologie de pointe d'Apple. «Il s'agit d'une sorte de relation symbiotique dont, je le crois, nous avons tous deux bénéficié», a-t-il estimé au cours d'un entretien. «Apple et la Chine ont grandi ensemble», a affirmé Tim Cook, le patron du géant américain de Apple. Cette prise de parole intervient à un moment où Apple cherche à externaliser certaines de ses activités de production.

En effet, les limitations à la production dans des usines chinoises, en raison de la politique chinoise de «zéro Covid» ont sérieusement impactés les ventes de produits Apple ont été pénalisées en 2022. Apple a une présence importante en Chine, où la société vend des millions d'iPhone chaque année. Toutefois, la société a été confrontée à des défis importants en Chine, notamment en matière de réglementation, de concurrence et de propriété intellectuelle. En outre, la récente guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a également eu un impact sur les activités d'Apple en Chine.

Malgré ces défis, Apple reste fortement engagé en Chine et cherche à continuer à y croître. Tim Cook avait déclaré que la Chine était un marché clé pour Apple et que la société continuerait à investir dans le pays. Cependant, le transfert de certaines activités de production hors de Chine pourrait indiquer que la société cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine et à diversifier ses sources d'approvisionnement.