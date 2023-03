La Corée du Nord s’est exprimée sur les derniers tirs de missiles qu’elle a réalisés. Selon les informations rapportées par le média nord-coréen, KCNA, ce mercredi 15 mars 2023, ils avaient eu lieu dans le cadre d’un exercice militaire, afin d’entraîner les troupes militaires à « anéantir l’ennemi » si nécessaire et à leur permettre de bien mener leur mission à tout instant. L’agence de presse continue en faisant savoir que les tirs de missiles qui ont eu lieu, hier mardi, constituait un « exercice de démonstration ».

Les missiles ont parcouru une distance de près de 611 km

« En disant qu'ils anéantiront sûrement l'ennemi s'ils le combattent, le commandant de l'unité a résolu d'avoir la capacité de s'acquitter pleinement de son devoir d'assaut par le feu à tout moment en intensifiant davantage la formation de chaque compagnie d'assaut par le feu » a ajouté KCNA. Notons qu’il s’agit de deux missiles balistiques qui avaient été lancés par Pyongyang, hier mardi. Les projectiles ont été lancés dans un endroit situé à proximité de la côte ouest, dans la province du Hwanghae du sud. Un rapport de KCNA a indiqué que les missiles ont parcouru une distance de près de 611 km, au-dessus de la Corée du Nord, avant de s’écraser sur une petite île.

Pour rappel, les derniers tirs de missiles effectués par Pyongyang interviennent dans un contexte où se déroulent les exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis. Ces exercices avaient suscité de vives critiques de la part de Pyongyang qui avait dit les considérer comme une « déclaration de guerre ». Dans une déclaration relayée par le média officiel KCNA, Kim Yo-Jong, sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, avait indiqué que Pyongyang est prêt à prendre une mesure « écrasante » contre ces exercices. « Nous avons les yeux rivés sur les mouvements militaires des forces américaines et de l'armée marionnette sud-coréenne et sommes toujours prêts à prendre une action appropriée, rapide et écrasante à tout moment selon notre jugement », avait déclaré Kim Yo-Jong.