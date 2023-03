La 12ème édition du Tournoi de lutte africaine des pays de l'espace de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO) -Tolac a pris fin à Niamey au Niger le dimanche 19 mars 2023. A l'issue de la compétition, le Bénin termine 4ème dans les catégories de 66 kg et 100 kg. Ce tournoi qui a réuni treize pays, les lutteurs béninois ont séduit le public nigérien et certains entraîneurs de lutte à travers leurs prestations.

Après avoir dominé la Sierra Leone par un score de 5-0 en compétitions par équipes, les combattants béninois finissent deuxième dans la poule C derrière le Nigeria. En compétitions individuelles, ISSA Salifou (66 kg), Adamou Razikou (76 kg) et Cakpo A. Nicolas (100 kg), ces trois lutteurs béninois ont validé leurs billets pour les quarts de finales. En quart de finale, ISSA Salifou (66 kg) et CAKPO A. Nicolas (100 kg) ont franchi le cap des demi-finales après avoir dicté leur loi respectivement aux lutteurs ghanéens et sierra Léonais. En demi-finales, ISSA Salifou (66 kg) a été battu par le lutteur nigérien Djamilou Bakoyé et Cakpo Amoussou Nicolas (100 kg) par le célèbre lutteur Nigérien AIBO Hassan. En petite finale, ISSA Salifou (66 kg) et Cakpo A. Nicolas (100 kg) se sont inclinés respectivement face à Maharazu Usman du Nigéria et Manouan Ulrich de la Côte d'ivoire, perdant ainsi la médaille de bronze.

Le Secrétaire général de la Fédération béninoise de lutte a précisé que le Bénin est en train d'écrire son histoire et sera bientôt cité parmi les grandes nations africaines de lutte. « Nous allons continuer à développer la pratique de la lutte sur toute l'étendue du territoire national et progresser à chaque sortie internationale afin de rendre le sport lutte très compétitif et le révéler au monde » a-t-il déclaré avant d’ajouter que cette 12è édition du TOLAC s'achève ainsi et les lutteurs se donnent rendez-vous pour très bientôt.

LES RÉSULTATS de la compétition

En compétitions par équipes

1er : Niger

2è : Sénégal

3è : Nigeria

En compétitions individuelles

Catégorie des 66 kg

1er : Niger

2è : Gambie

3è : Nigeria

Catégorie des 76 kg

1er : Niger

2e : Nigeria

3e : Guinée Bissau

Catégorie des 86 kg

1er : Niger

2e : Sénégal

3è : Guinée Bissau

Catégorie des 100 kg

1er : Gambie

2è : Niger

3è : Côte d'ivoire

Catégorie des 120 kg

1er : Sénégal

2è : Nigeria

3è : Burkina Faso