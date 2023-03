Suite aux déclarations de l’ancien bâtonnier de l’Ordre national des avocats et membre du parti Bloc Républicain Jacques Migan, selon lesquelles les Béninois voudraient d'un troisième mandat pour le président de la République Patrice Talon, l’activiste Habib Ahandessi a apporté son avis à travers une vidéo publiée sur son compte Tiktok. ‹‹ Ce message s'adresse au président de la République. Monsieur le président, ne commettez pas cette erreur. Ne vous accrochez pas au pouvoir. Vous êtes presque à la fin de vos deux mandats constitutionnels. Ne tentez pas le troisième mandat ››, ainsi s'est exprimé le ''Révolutionnaire''.

Le troisième mandat du président Patrice Talon est le souhait des personnes qui visent leurs intérêts personnels au détriment de ceux du pays selon Habib Ahandessi. ‹‹ Ceux qui aiment vous voir au pouvoir, c'est parce que votre présence arrange leurs intérêts. Mais, ce sont des ennemis du peuple ››, a-t-il déclaré. Il trouve que toute personne qui conseille au chef de l'État de penser à un troisième mandat mérite la prison parce qu'il s'agit d'une incitation à la violation de la Constitution béninoise. ‹‹ C'est un piège ››, a ajouté le ''Révolutionnaire''.

Il demande au président Patrice Talon de ne pas songer à un troisième mandat si la paix qui règne au Bénin lui importe. ‹‹ Donnez la possibilité à d'autres Béninois de diriger ce pays. Parce que si vous commettez cette erreur, non seulement ceux qui sont à l'extérieur de votre système vont vous combattre, mais aussi ceux qui sont à l'intérieur de votre système vont vous combattre. Ceux qui vont vous combattre sont plus ceux qui sont à l'intérieur de votre système et qui espèrent aussi diriger ce pays ››, a-t-il expliqué. D'après Habib Ahandessi, les deux mandats du président Talon ont été une période très difficile pour les Béninois, malgré les infrastructures qui ont été réalisées. Alors, ce serait encore plus difficile aux Béninois de faire face à un troisième mandat de ce même président. ‹‹ Les sans voix sont nombreux et ceux qui peuvent s'enfuir sont à l'étranger. Ceux qui doivent fermer leurs entreprises et partir sont partis. Les sociétés d’État ont été confiées à des étrangers. Vous avez commis beaucoup d'erreurs ››, a-t-il déclaré. ‹‹ Vous avez fait du bien et vous avez fait du mal, c'est normal. Mais, si vous finissez, vous partez. Que Dieu bénisse le Bénin ››, a conclu Habib Ahandessi.