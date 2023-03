Elon Musk, l'un des milliardaires les plus célèbres de notre temps, a récemment suscité la controverse en se moquant publiquement d'un employé handicapé de Twitter qu'il a licencié. L'incident s'est produit les 6 et 7 mars et a suscité de vives réactions sur la toile. Tout a commencé lorsque Haraldur "Halli" Thorleifsson, un employé de Twitter résidant en Islande, a envoyé une question à laquelle Elon Musk a répondu en le licenciant. “Effectivement, vous êtes viré”, a répondu le milliardaire américain à l'employé de Twitter qui présente un handicap.

Selon les rapports, Thorleifsson aurait perdu ses accès sans explication et n'a pas réussi à obtenir de réponse de la part du service des relations humaines de Twitter. C'est alors qu'il a décidé de contacter Elon Musk directement sur Twitter. La réponse de ce dernier a été brutale et impitoyable. Il a dit à Thorleifsson qu'il était viré, avant de révéler publiquement son handicap (ce qui viole des lois en vigueur aux États-Unis) à la suite d'un message de l'employé viré qui dit ceci: “très bien, je peux aller de l’avant. Mais suis-je autorisé à parler de la façon dont l’entreprise a fonctionné depuis que vous avez pris la relève ?”.

“La réalité est que ce type (qui est indépendamment riche) n’a fait aucun travail réel, a prétendu comme excuse qu’il avait un handicap qui l’empêchait de taper, mais tweetait simultanément une multitude de tweets. Je ne peux pas dire que j’ai beaucoup de respect pour ça” a écrit Elon Musk en réponse à un tweet de Alex Cohen. Cette réaction du patron du réseau social a suscité de nombreuses réactions des internautes. Finalement, Elon Musk s'est retracté aux premières heures de ce mercredi 08 Mars et excusé publiquement pour ses actions.

Dans un tweet, il a admis l'"incompréhension" de la situation de son ex-employé Haraldur "Halli" Thorleifsson, qui était le directeur principal de la conception produit chez Twitter. “Je voudrais m’excuser auprès de Halli pour mon incompréhension de sa situation. C’était basé sur des choses qu’on m’avait dites qui étaient fausses ou, dans certains cas, vraies, mais pas significatives”. Selon des sources généralement bien introduites, Elon Musk aurait proposé à "Halli" de reprendre son poste. "Il envisage de rester chez Twitter", assure le patron à la fin de son tweet présentant ses excuses.

The reality is that this guy (who is independently wealthy) did no actual work, claimed as his excuse that he had a disability that prevented him from typing, yet was simultaneously tweeting up a storm.



Can’t say I have a lot of respect for that.