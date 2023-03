En raison de leur insatisfaction suite à la réaction du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi , Félicien Avlessi par rapport à leurs revendications, les étudiants de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ont entamé une grève de 48 ce lundi 20 mars 2023. Le Bureau d'Union d'Entité de la Fllac avait annoncé cette grève à travers une note publié le dimanche 19 mars dernier. ‹‹ Sans une suite favorable, nous décidons donc d’aller en grève dans la perspective de trouver satisfaction aux différentes situations qui prévalent dans notre prestigieuse faculte ››, peut-on lire dans la note signé par David Bonou, le président du BUE FLLAC.

Pour rappel, dans un communiqué de presse en date du Jeudi 16 mars 2023, le Bureau d'Union d'Entité de la Faculté des Lettres Langues Art et Communication a désapprouvé la réaction du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi Félicien Avlessi, suite à leurs revendications. Suppression des soutenances dans les cinq départements de la Fllac, recrutement d’enseignants pour le compte de la faculté et application à compter de cette année académique de l’article 48 du Règlement Pédagogique de la Fllac, ce sont les trois revendications des étudiants de la Faculté des Lettres Langues Art et Communication (Fllac).

Selon le communiqué de presse du recteur en date du mercredi 15 mars 2023, l’application de l’article 48 du règlement pédagogique de la Fllac est déjà en vigueur à la Fllac. Une affirmation du recteur que les étudiants qualifient de "mensongère". ‹‹ Il s'agit d'un mensonge pur du communiqué de presse du recteur d'affirmer que cette disposition est déjà en application ››, peut-on lire dans le communiqué de presse du Bureau d'Union d'Entité de la Fllac. Concernant le recrutement d'enseignants pour le compte de la faculté, le recteur avait notifié qu'un recrutement d'enseignants vacataires a été lancé. Félicien Avlessi s'est opposé à la supression des soutenance à la Faculté des Lettres, Langues, Art et Communication.