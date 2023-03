Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a répondu aux question d'une commission parlementaire à Washington sur la guerre en Ukraine. Blinken a souligné qu'une paix éventuelle devra être "juste et durable", respectant l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Cependant, il a ajouté que la définition précise de ces termes serait laissée aux Ukrainiens. Cette déclaration semble indiquer que les Ukrainiens pourraient rencontrer des difficultés pour récupérer tous les territoires annexés par la Russie, notamment la Crimée. Blinken a déclaré que certaines régions de l'Ukraine pourraient nécessiter une défense sur le terrain, tandis que d'autres pourraient être récupérées par d'autres moyens.

Le secrétaire d'État a été interrogé par le représentant républicain Chris Stewart sur le soutien des États-Unis à la volonté du président ukrainien Volodymyr Zelensky de récupérer la Crimée, annexée par la Russie en 2014. Blinken a réaffirmé que les décisions concernant l'avenir de l'Ukraine et la manière dont elles se traduisent en termes de souveraineté, d'intégrité territoriale et d'indépendance doivent être prises par les Ukrainiens eux-mêmes.

Il a également mis en garde contre une résolution précipitée de la situation qui pourrait inciter les Russes à se repositionner, se réarmer et lancer de nouvelles attaques. Cependant, il faut noter que les États-Unis et leurs partenaires occidentaux ne reconnaissent pas l'annexion de la Crimée ni les territoires annexés par les forces russes dans l'est de l'Ukraine, où des combats intenses ont lieu.

La coalition dirigée par les États-Unis, qui fournit la plus grande aide militaire à l'Ukraine, affirme être prête à défendre le pays jusqu'au retrait des forces russes. Cependant, elle reste généralement évasive sur la question de la Crimée. Les déclarations de Blinken laissent entendre que des négociations pourraient éventuellement avoir lieu, bien que les conditions d'une telle discussion ne soient pas encore réunies.