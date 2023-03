Aux États-Unis et plus précisément dans l’Oklahoma, les médias ont rapporté l’arrestation d’une instructrice de cheerleading. La quadragénaire du nom de Jennifer Hawkins est accusée d’avoir eu de fréquentes intimités avec l’ex-petit ami de sa fille pendant plusieurs années. Elle est poursuivie pour des accusations de viol et d’agression sexuelle. L’information a été révélée par le jeune homme après une plainte. Selon les confidences de ce dernier, leur premier rapport sexuel remonte en 2017 alors qu’il était encore en deuxième année et entretenait une relation amoureuse avec sa fille.

Il indique notamment qu’avec Jennifer Hawkins, les relations sexuelles ont eu lieu presque tous les jours pendant sa pause déjeuner tout au long de sa deuxième et de sa première année. Selon la déposition qu’il a faite, il s’agit de plus de 300 séances avec la femme entre 2017 et 2022. Des messages qu’il a échangés avec la femme ont servi de preuve pour corroborer ses différentes déclarations. La femme aurait coutume de s’emporter dès qu’elle remarque une trop grande proximité entre le jeune homme et d’autres jeunes filles.

Au cours de l’enquête, elle aurait dans un premier temps rejeté les différentes accusations avant de finir par reconnaître son erreur, selon les informations rapportées par les médias. Déjà, le centre de services scolaire de Moore a licencié la mise en cause suite à l’éclatement de l’affaire. «Dès que nous avons été informés de la situation de Mme Hawkins, nous l’avons démise de ses fonctions», a noté un porte-parole de centre éducatif.