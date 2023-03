Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a annoncé sa démission en mars. Son adjoint, Vedant Patel, assumera temporairement ses fonctions jusqu'à la nomination d'un successeur permanent. Cette annonce a été confirmée par le secrétaire d'État Antony Blinken qui a remercié M. Price pour son travail. Ned Price a une longue expérience dans le domaine de la politique étrangère américaine. Il a été porte-parole de la Central Intelligence Agency (CIA) et du Conseil de sécurité nationale sous le président Barack Obama avant de rejoindre le département d'État américain en 2021. Il a joué un rôle important dans la communication de la politique étrangère américaine au monde entier.

M. Price a déclaré que son nouveau poste le ramenait au début de sa carrière. Il a exprimé sa gratitude envers ses collègues et a souligné l'importance de la diplomatie dans la résolution des conflits et des crises internationales. La démission de Ned Price intervient à un moment crucial pour le département d'État américain. Le gouvernement américain doit faire face à de nombreux défis diplomatiques, notamment la situation en Ukraine et les relations tendues avec la Chine et la Russie. Le choix du nouveau porte-parole aura donc une grande importance dans la communication de la politique étrangère américaine et la gestion des relations diplomatiques avec le reste du monde.

Le poste de porte-parole du département d'État est crucial pour la communication de la politique étrangère américaine à la presse et au public. Le porte-parole est chargé de fournir des informations sur les positions et les actions du gouvernement américain en matière de politique étrangère. La nomination d'un nouveau porte-parole est donc un enjeu important pour l'administration Biden alors qu'elle cherche à renforcer les relations diplomatiques avec ses alliés et à faire face aux défis internationaux.