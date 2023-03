Un ressortissant russe a été inculpé pour espionnage aux États-Unis après avoir tenté d'infiltrer la Cour pénale internationale (CPI) l'année dernière. Sergueï Tcherkassov, 37 ans, travaillait pour les services de renseignements russes sous l'alias brésilien Victor Muller Ferreira et avait vécu sous une fausse identité pendant deux ans au pays de l'Oncle Sam rapporte plusieurs médias internationaux. Moscou de son côté, réclame l'extradition de son ressortissant accusé de trafic de drogues pendant la période de 2011 et 2013.

Sale temps pour le citoyen russe Sergueï Tcherkassov. Il a été inculpé aux Etats-Unis après avoir tenté d'infiltrer la CPI l'année dernière. Selon les informations divulguées dans les médias, Sergueï Tcherkassov avait commencé à opérer sous l'identité de Victor Muller Ferreira au Brésil en 2010 et avait construit une fausse histoire autour de ce nom. Il avait déposé une demande d'inscription auprès d'une université située à Washington en 2015 et avait été accepté dans cet établissement, entrant aux États-Unis en 2018 avec un visa d'étudiant.

Tcherkassov avait vécu sous cette couverture, étudiant en relations internationales tout en collectant des informations sur des Américains qu'il transmettait aux services russes. Après avoir quitté les États-Unis en mai 2020, il avait continué à utiliser ses contacts universitaires pour obtenir des informations sur la politique étrangère américaine. En avril 2022, il avait tenté d'entrer en tant que stagiaire à la Cour pénale internationale (CPI), qui siège à La Haye, aux Pays-Bas, et enquête sur les accusations de crimes de guerre en Ukraine visant la Russie. Malheureusement pour lui, les services secrets néerlandais l'ont démasqué et lui ont refusé l'entrée sur le sol des Pays-Bas. Il avait été renvoyé au Brésil, où il avait été arrêté pour fraude et condamné en juillet à 15 ans de prison.