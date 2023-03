Le président américain Joe Biden, âgé de 80 ans, a subi une intervention chirurgicale pour retirer une « petite lésion cancéreuse de la peau ». Selon les informations transmises par la Maison-Blanche, la lésion cancéreuse était un carcinome basocellulaire, qui est un type de cancer de la peau peu agressif et qui a été complètement retiré avec succès.

Le Dr Kevin O'Connor, le médecin de la Maison-Blanche, a confirmé que le président était en bonne santé et vigoureux, et qu'il était apte à assumer ses responsabilités à la Maison Blanche. Il a également indiqué que la poitrine du président avait bien guéri et que celui-ci poursuivrait des dépistages cutanés réguliers dans le cadre de son plan de santé de routine.

Le carcinome basocellulaire est le type de cancer de la peau le plus fréquent et représente environ 80% des cas de cancer de la peau. Bien que ce type de cancer soit peu agressif et ait un faible taux de mortalité, il est important de le détecter et de le traiter rapidement pour éviter qu'il ne se propage ou ne cause d'autres complications.

La bonne nouvelle est que la lésion cancéreuse de la peau de Joe Biden a été détectée lors de son examen médical de routine. Les cancers de la peau sont les cancers les plus courants aux États-Unis, et les personnes blanches sont particulièrement vulnérables. Les cancers de la peau peuvent être causés par une exposition excessive au soleil ou aux rayons UV, mais ils peuvent également être causés par d'autres facteurs environnementaux ou héréditaires.