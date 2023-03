Li Qiang est le nouveau Premier ministre de la Chine depuis quelques jours maintenant. Le dirigeant de 63 ans est réputé très proche du président Xi Jipping. Le Premier ministre va s'évertuer à mettre en place un ensemble de mécanismes pour déployer au mieux la vision de Xi Jipping. La nomination de Li Qiang intervient dans un contexte de forte tension avec le rival de toujours, les États-Unis. Les deux superpuissances se livrent une bataille sans merci dans plusieurs domaines afin d'assurer leur suprématie. C'est notamment le cas dans le secteur de la fabrication des semi-conducteurs.

Ces composants technologiques représentent le futur de l'industrie téléphonique, militaire et automobile. Ce lundi 13 mars, au cours de sa première conférence de presse, Li Qiang a fustigé "l'encerclement" et la "répression" de son pays par Washington. C'est sous le mandat de Donald Trump que les relations se sont fortement dégradées entre les USA et l'empire du milieu.

Dans la suite de son discours, le chef du gouvernement chinois a affirmé qu'il est plus que nécessaire que son pays et les USA s'entendent sur un certain nombre de points pour déboucher sur de grandes avancées. "La Chine et les États-Unis peuvent et doivent coopérer. Si nous coopérons, nous pouvons accomplir de grandes choses" a martelé le Premier ministre chinois qui prône un rapprochement avec le grand rival mais qui dénonce aussi l'hostilité exacerbée de Washington envers Pékin.

Sous le mandat de Trump, l'on se rappelle de la guerre économique que les deux nations s'étaient livrées peu avant l'avènement de la pandémie du coronavirus. Pékin et Washington ont aussi des divergences de vues très marquées sur d'autres dossiers comme le conflit russo-ukrainien, Taïwan, la situation des musulmans Ouïghours, Hong Kong. Comme l'a souligné Li Qiang, les USA et la Chine pourraient basculer dans une autre dimension s'ils décident de coopérer sainement.