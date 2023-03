Étant les deux plus grandes puissances du monde, la Chine et les États-Unis se livrent une rude concurrence dans divers domaines. L'on se rappelle la guerre économique que les deux nations avaient entamé peu avant l'avènement de la covid-19 et qui avait mis l'économie mondiale dans tous ces états. Depuis lors, Washington et Pékin se regardent en chien de faïence. Cependant, selon Avril Haines, la directrice du renseignement national, l'empire du milieu ne voit pas l'intérêt d'adopter une position très hostile envers les USA.

La responsable américaine a indiqué que la Chine cherche à stabiliser ses relations avec Washington pour éviter toute escalade. Mais, Avril Haines a tenu à préciser aussi que les USA se donnent les moyens pour concurrencer valablement la Chine sur le plan militaire, économique ou encore technologique. La directrice du renseignement national américain s'exprimait au cours d'une audition dans le cadre d'une évaluation annuelle de la communauté du renseignement sur les menaces mondiales.

Même si l'empire du milieu privilégie des relations stables avec son adversaire, Avril Haines a déclaré que la politique actuelle du géant chinois représente une menace pour les USA. "Le Parti communiste chinois représente à la fois la principale menace et la plus lourde des conséquences pour la sécurité nationale et le leadership des États-Unis dans le monde. Pékin est notre rival le plus sérieux en matière de renseignement". précise la responsable américaine. Avril Haines a fait ses déclarations dans un contexte où plusieurs responsables américains considèrent la Chine comme une menace pour la souveraineté des USA. La guerre en Ukraine et la montée des tensions en mer de Chine méridionale participent à renforcer le climat de méfiance entre les deux superpuissances.