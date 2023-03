Le gouvernement nord-coréen a averti que des actions militaires imminentes pourraient être prises contre les exercices militaires menés conjointement par les États-Unis et la Corée du Sud. Dans une déclaration relayée par le média officiel KCNA, Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a fait savoir, ce mardi 7 mars 2023, que Pyongyang était disposé à prendre une action « écrasante » contre ces derniers, qui impliquent des actifs stratégiques américains. Dans une déclaration relayée par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, Kim Yo-jong a déclaré que la Corée du Nord avait pris note de ces manœuvres militaires.

Nous « sommes toujours prêts à prendre une action appropriée »

Elle a également déclaré que son pays est prêt à prendre des mesures pour se préparer à une éventuelle confrontation. « Nous avons les yeux rivés sur les mouvements militaires des forces américaines et de l'armée marionnette sud-coréenne et sommes toujours prêts à prendre une action appropriée, rapide et écrasante à tout moment selon notre jugement », a déclaré Kim Yo-jong. Notons que les exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington ont eu lieu hier, lundi 06 mars 2023. Au nombre des dispositifs déployés se trouvent un bombardier stratégique nucléaire américain B-52H.

Pour rappel, en février dernier, les exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les Etats-Unis avaient fait réagir le Nord. Pyongyang avait estimé que ces exercices sont une menace pour sa sécurité nationale. Lors d'une réunion sous la direction de Kim Jong-Un, l'armée nord-coréenne avait pris la décision d'élargir et d'intensifier constamment les opérations et les exercices de combat de l'Armée populaire coréenne afin de perfectionner la préparation à la guerre. Avant cette réunion, Pyongyang avait précédemment tiré un missile balistique qui était tombé dans la zone économique exclusive du Japon.