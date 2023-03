Le chef de la minorité au Sénat américain, Mitch McConnell, a été admis à l'hôpital pour une commotion cérébrale après une chute à l'hôtel DC mercredi soir. Selon le directeur des communications de McConnell, David Popp, le chef McConnell a trébuché lors d'un dîner et a été admis à l'hôpital pour observation et traitement. Le protocole des commotions cérébrales nécessite une observation attentive pour surveiller tout symptôme et s'assurer que le patient se rétablit correctement. Les commotions cérébrales sont des blessures graves qui peuvent avoir des effets à long terme sur la santé mentale et physique du patient.

McConnell, qui est âgé de 81 ans, devrait rester à l'hôpital pendant quelques jours pour observation et traitement. Cependant, le directeur des communications de McConnell a déclaré qu'il s'attendait à ce que le chef se rétablisse complètement et qu'il soit de retour au travail la semaine prochaine.

McConnell est un politicien chevronné qui a siégé au Sénat depuis 1985 et a été élu chef de la majorité en 2015. Il a également été un allié clé du président Donald Trump, mais a depuis lors émis des critiques à l'égard de certaines actions de l'ancien président.

L'hospitalisation de McConnell est un rappel des risques pour la santé des politiciens et de l'importance de prendre soin de soi. Nous souhaitons un prompt rétablissement au chef McConnell et espérons le voir de retour au travail bientôt.