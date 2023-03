Violences domestiques. C’est du moins le motif pour lequel l’acteur américain Jonathan Majors a été mis aux arrêts au cours du week-end écoulé avant d’être remis en liberté. Il est accusé d’avoir agressé une femme de 30 ans lors d’une dispute conjugale. La situation se serait produite samedi dernier à New York. La police aurait été contactée selon les informations rapportées par The Hollywood Reporter. La femme, pour sa part, a été conduite à l’hôpital parce qu’elle aurait subi des blessures légères à la tête et au cou.

Le mis en cause avait été placé en garde à vue. À en croire le communiqué de la police sur cette situation, l’acteur américain Jonathan Majors est poursuivi pour strangulation, agression et harcèlement. L’entourage de l’accusé dément tout de même formellement les différentes accusations qui pèsent contre lui. Pour son porte-parole, l'acteur «n'a rien fait de mal, nous sommes impatients de pouvoir l'innocenter et clarifier tout ça». Remis en liberté, l’acteur devra se présenter de nouveau devant les juges le 8 mai prochain.

La présumée victime, quant à elle, n’a pas été identifiée dans les médias. Elle aurait eu des lésions mineures à la tête et au cou, et se trouve dans un « état stable ». Selon les confidences qui ont été faites par l’avocate de l’acteur, Priya Chaudhry aux médias locaux, des preuves sont en train d’être rassemblées pour être présentée au procureur du district dans le but de retirer les différentes charges retenues contre l’acteur.