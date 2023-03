Lors de sa séance hebdomadaire avec les professionnels des médias ce vendredi 24 mars 2023, le porte-parole du gouvernement béninois Wilfried Léandre Houngbédji s'est prononcé sur la violation du droit aux visites des "prisonniers politiques". Notamment, le cas de l'avocat de Reckya Madougou qui a été empêché de rendre visite à sa cliente le mercredi 22 mars dernier à la prison civile de Missérété a été abordé. Pour Wilfried Léandre Houngbédji, le gouvernement est contre toute violation des droits de n'importe quel Béninois qu'il soit en milieu carcéral ou en liberté.

Selon le porte-parole du gouvernement béninois Wilfried Léandre Houngbédji, ce refus de visite pourrait être dû à des procédures liées à une circonstance particulière. « Je suis convaincu que chacun d'eux (Madougou et Aïvo) rencontre son ou ses avocats. Il y a peut-être eu des circonstances particulières où les prescriptions légales n'ont pas été observées comme il conviendrait dans l'univers carcéral ››, a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji. Il soutient que les intéressés savent quelle procédure mener et à quelle autorité juridique faire recours et avoir gain de cause si éventuellement il y avait de violation des droits des pensionnaires.

Le porte-parole du gouvernement a affirmé qu'il a la conviction que les agents de l'administration en général et l'administration pénitentiaire en particulier s'emploient à bien accomplir leurs devoirs. Il précise que le gouvernement ne pourrait tolérer en aucun cas qu'un fonctionnaire béninois se serve de son poste pour violer les droits de ses concitoyens. ‹‹ Le gouvernement n'encouragerait aucun agent public à s'employer à brimer les droits de Béninois même s'ils sont pour le moment en prison ››, a-t-il conclu.