La Corée du Nord poursuit ses tests de missiles. Selon les informations de l’agence de presse nord-coréenne KCNA, le pays a procédé, hier dimanche 12 mars 2023, au lancement de deux missiles de croisière, au large de la ville de Sinpo. Il a également précisé que la manœuvre militaire s’est déroulée avec succès, tout en soulignant que les missiles ont atteint leurs cibles. L’information a été confirmée par l’armée sud-coréenne, qui a cependant dit, sans donner davantage de détails, avoir détecté le tir d'un seul missile. Il faut dire que le lancement des missiles par la Corée du Nord intervient avant le début des exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud.

« Une déclaration de guerre »

Il s’agit en effet de plusieurs manœuvres au cours desquelles, plusieurs menaces potentielles seront simulées avec un ordinateur. Cependant, Pyongyang avait plusieurs fois averti que la tenue de tels exercices pourrait être considérée comme « une déclaration de guerre ». Il avait, sur cette question, lancé un avertissement aux États-Unis, pour leur demander d’arrêter leurs manœuvres militaires. Dans un communiqué, Kwon Jong-gun, directeur général du département des affaires américaines du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, avait déclaré : « Les États-Unis doivent garder à l'esprit que s'ils persistent avec des pratiques hostiles et provocatrices contre la RPDC (République populaire démocratique de Corée) malgré nos protestations et avertissements, celles-ci pourront être considérées comme une déclaration de guerre contre la RPDC ».

Pour rappel, les exercices conjoints entre Washington et Séoul avaient amené le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à ordonner à son armée, le vendredi 10 mars 2023, d’augmenter l’intensité de ses exercices, dans l’hypothèse d’une guerre réelle. Selon KCNA, il avait déclaré que Pyongyang doit « intensifier régulièrement les divers exercices de simulation de guerre réelle, de manière diversifiée et dans des situations différentes ». Kim Jong Un avait également donné l’ordre à ses soldats de se préparer à « deux missions stratégiques : premièrement, dissuader la guerre et, deuxièmement, prendre l’initiative de la guerre ».